Leonardo Melo é eleito o novo presidente da Associação Comercial de Araguari

Entidade passa a contar com nova diretoria para o triênio 2018/2020





Leonardo Melo cumprirá seu segundo mandato à frente da ACIA.

Foto: Divulgação

Na eleição realizada na noite dessa quarta-feira (04/04), o empresário Leonardo Daher de Melo foi aclamado presidente da Associação Comercial e Industrial de Araguari para o triênio 2018/2020. Em conformidade com o estatuto vigente, Leonardo Melo assume o cargo que era ocupado por Carlos Antônio Vieira.





A Assembleia Geral Ordinária aconteceu na sede da entidade, e tendo em vista que a instituição não registrou inscrição de nenhuma outra chapa, a nova diretoria foi eleita por aclamação.





Durante o evento foi apresentado pelo presidente em exercício, Carlos Antônio Vieira, o balanço administrativo da gestão 2015/2017, bem como os dados mais representativos da prestação de contas de seu mandato, aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada na última segunda-feira (02/02).





Além do novo presidente, a nova diretoria será composta por: Ramiro Rodrigues de Ávila Júnior (1º Vice Presidente), Flávio Rosa Alves (2º Vice Presidente), Manuel Nasciutti (1º Diretor Financeiro), Giuliano Nader (2º Diretor Financeiro), José Carlos da Silva (Diretor Administrativo e de Patrimônio), Wesley Sidney dos Santos (Diretor de Secretaria), Carlos Antônio Vieira (Diretor de Comércio), Marcel Almeida Cury (Diretor de Indústria), José Antônio Tomé (Diretor de Prestação de Serviços), Evanete Peres Domingues (Diretora de Agronegócios), Eliane Cristina Barbosa de Oliveira (Diretora de Assuntos Jurídicos) e Tiago Vinícus Oliveira Pereira (Diretor Jovem).





A diretoria adjunta será composta pelos seguintes membros: Aldo Vianey do Couto, Cleuber Francisco Medeiros, Danilo Scagliarini de Carvalho, Dione Caixeta, João Rodrigues de Melo Neto, João Vitor L. Ferreira Machado, Marcelo Tadeu Rocha de Araújo, Rayana Rafaela Guerra Maffei, Virgínia de Oliveira Debs e Wesley Silva dos Anjos.





Após ser aclamado novo presidente, Leonardo Melo fez um breve resumo sobre seus planos de gestão. “Em conjunto com toda diretoria, vamos buscar implementar na Associação Comercial, em especial a todos os associados e empreendedores de Araguari, as experiências e ações de sucesso das gestões anteriores, bem como trabalhar junto com as demais entidades e instituições públicas para o fortalecimento do desenvolvimento social e econômico do nosso município”, ressaltou o empresário.





Carlos Antônio Vieira destacou ser uma grande satisfação ter um sucessor que vai representar muito bem a ACIA e dar continuidade ao trabalho realizado, além de implantar novas ideias e elevar cada vez mais a entidade em representatividade e credibilidade.





O novo presidente





Leonardo Daher de Melo é empresário do ramo alimentício, diretor comercial na Meliama Caldahsa Indústria e Comércio Ltda. Essa é a segunda vez que ele chega à presidência da Associação Comercial e Industrial de Araguari. Seu primeiro mandato à frente da entidade aconteceu na gestão do triênio 1985/1987. Foi vereador à Câmara Municipal de Araguari, na legislatura 1983/1988, e membro do Conselho Fiscal da Camig-Companhia Agrícola do Estado de Minas Gerais, nos anos de 1989 a 1991.





Sobre a Associação





A Associação Comercial e Industrial de Araguari, entidade de classe sem fins lucrativos, foi fundada em 19 de maio de 1935 e tem o objetivo de defender os interesses do comércio, da indústria, da agropecuária e dos serviços em instâncias de desenvolvimento regional e nacional, além de representar seus associados junto aos mais diversos públicos. Reconhecida como a matriarca das instituições araguarinas, o quadro associativo da entidade reúne empresários representantes de todos os setores da economia, tais como: industriais, comerciantes, agropecuaristas, prestadores de serviços e profissionais liberais, de todos os portes.