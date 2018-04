Projeto “AbertaMENTE” inicia atendimento ao público LGBT

O atendimento ao público LGBT em Araguari, realizado pelo projeto “AbertaMENTE”, tem início na semana que vem. As consultas já começam no 11 de abril e serão feitas todas as quartas-feiras no Centro Ambulatorial Dr. Romes Nader, das 19h às 21h30.





Preliminarmente, será realizada uma avaliação integral da saúde desses pacientes, que posteriormente poderão ser encaminhados para os profissionais que integram a equipe multidisciplinar do projeto.





Os atendimentos serão feitos por meio de agendamento ou por procura direta, no Centro Ambulatorial. O objetivo é facilitar o atendimento ao público LGBT.





O Centro Ambulatorial Dr. Romes Nader fica na Av. Mato Grosso, 700, Bairro Centro.





Projeto AbertaMENTE





De iniciativa dos discentes Andréia Gonçalves dos Santos, Cleidiney Alves e Silva e Jéssica de Carvalho Antunes Barreira, do curso de Medicina, e sob orientação das professoras Marislene Pulsena e Rosana de Cássia, o “AbertaMENTE” é um Projeto de Extensão do IMEPAC e tem como foco principal proporcionar acesso integral e humanizado aos serviços de saúde para a população LGBT no município de Araguari. Em todo o Brasil, apenas 39 municípios (0,07%) possuem serviço de saúde específico para esse público.



Fonte: Ascom/IMEPAC

Foto: IMEPAC/Divulgação