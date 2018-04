Obras de terraplanagem para a construção do novo Fórum de Araguari são iniciadas

A empresa OTT Construções e Incorporações Ltda, iniciou na última semana, as obras de terraplenagem para a construção da nova sede do Fórum de Araguari. A nova sede será construída em terreno doado pela prefeitura municipal, no bairro Jardim Interlagos, com previsão para conclusão em 26 meses. O imóvel terá capacidade para abrigar 13 juízes, com uma área de 7,5 mil metros quadrados e estacionamento para 130 veículos.





O processo licitatório para a construção do novo fórum contou com a participação de mais de vinte empresas, que apresentaram propostas com valores entre R$ 20 milhões e R$ 27 milhões. A classificação das propostas foi publicada pelo TJMG no Diário do Judiciário Eletrônico em janeiro desse ano e a proposta vencedora foi a da empresa OTT Construções e Incorporações Ltda, no valor de R$ 20.320.000,00.





“O projeto da nova sede do Forum foi todo planejado conforme a célula judiciária, com as secretarias, salas de assessores próximas e gabinetes, o que facilitará o atendimento para que a população possa buscar o que deseja de uma forma mais acessível”, destacou a Diretora do Foro da Comarca de Araguari, a juíza Juliana Faleiro de Lacerda.





O presidente da OAB de Araguari, Dalto Umberto Rodrigues, ressaltou a importância e a magnitude da obra. “Essa será uma das maiores obras do município na atualidade e tem um papel muito importante para a nossa sociedade, pois além de gerar inúmeros empregos durante a fase de construção, a nova sede terá um importante papel ao gerar uma comodidade eficiente para a classe jurídica e para o araguarino que necessitar de atendimento jurídico”, explicou.





Fonte: Ascom/Prefeitura de Araguari