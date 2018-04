Concluída a obra de recuperação de viaduto de acesso a Araguari

Tráfego no local será liberado aos motoristas na manhã desta quarta-feira (04/04)

Foto: MGO Rodovias





A MGO Rodovias informou hoje (03/04) a conclusão da obra emergencial de recuperação do viaduto localizado no km 39 da BR-050, um dos principais acessos a Araguari, no perímetro urbano do município. Com o encerramento dos trabalhos, o tráfego no local será liberado na manhã desta quarta-feira, dia 04/04.





Segundo a concessionária, em março de 2016, devido à infiltração das águas das chuvas nas laterais e no entorno do viaduto, as pistas norte e sul da BR-50 começaram a apresentar desníveis em alguns pontos, com risco de provocar acidentes. Para preservar a segurança dos usuários, a MGO interditou o viaduto e implantou desvios pelas marginais, com autorização do DNIT que na época era responsável pela administração do trecho de 65 quilômetros da BR-050, entre o Contorno de Uberlândia, Araguari e a Divisa MG/GO.





Ainda de acordo com informações da concessionária, após assumir esse trecho em maio de 2017, a MGO Rodovias elaborou o projeto executivo da obra, aprovado pela ANTT, que foi licitada e iniciada em novembro.



"Em pouco mais de quatro meses, foi removida a vegetação que brotou nos paredões do viaduto; colocados drenos ao longo das laterais, para melhor condução das águas; feita a impermeabilização desses pontos, com projeção de concreto, e refeito o passeio e dispositivos de drenagem no entorno do viaduto, para evitar novas infiltrações. O pavimento das pistas Norte e Sul sobre o viaduto também foi reparado, pintado e teve os desníveis existentes eliminados, possibilitando agora a liberação ao tráfego com a segurança necessária", ressalta a concessionária em comunicado à imprensa.