Sebrae Minas oferece oportunidades de capacitação para os empresários de Araguari

Atividades serão realizadas durante o mês de abril, na sede da ACIA Foto: Divulgação

No mês de abril, o Sebrae Minas oferece oportunidade de capacitação gratuita aos empreendedores de Araguari. Estão abertas inscrições para as consultorias de Finanças, que acontece no dia 16, e de Marketing em 26 de abril. Os horários das consultorias podem ser consultados no Sebrae Minas pelo telefone (34) 3513-7794.





Também no dia 26 de abril será realizada a oficina “Como Elaborar um Plano de Marketing”, das 18h30 às 22h30. Os participantes poderão compreender a estrutura de um plano de marketing e aprender a analisar o mercado, traçar o perfil do cliente e desenvolver ações de divulgação, preço, distribuição, localização do ponto de venda, produtos e serviços adequados ao seu mercado.





Os interessados em participar podem se inscrever pelo telefone (34) 3513-7794. Há a inscrição solidária mediante doação de 2 litros de leite longa vida. As atividades serão realizadas no auditório da ACIA-Associação Comercial e Industrial de Araguari, que fica na avenida Tiradentes, nº 35, Centro.





PROGRAMAÇÃO





Consultoria de Finanças

Data: 16 de abril (segunda-feira)

Horários: 9h às 10h30; 11h às 12h; 13h30 às 15h; 15h30 às 17h





Consultoria Marketing

Data: 26 de abril (quinta-feira)

Horários: 13h30 às 15h e 15h30 às 17h





Oficina Como Elaborar um Plano de Marketing

Data: 26 de abril (quinta-feira)

Horário: 18h30 às 22h30





Local das atividades: ACIA - Avenida Tiradentes, nº 35, Centro

Inscrições solidárias: 2 litros de leite longa vida





Informações: (34) 3513-7794