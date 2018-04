Jogos do Interior de Minas 2018 superam marca de inscritos da última edição

Terminou o período de inscrição de municípios na edição 2018 dos Jogos do Interior de Minas (Jimi). Ao fim do prazo, encerrado na quinta-feira (5/4), 415 cidades se garantiram na disputa, resultado melhor que o do ano passado, com 337 inscritos. Esse número, inclusive, tende a aumentar, uma vez que o prazo para inscrição de cidades que participarão apenas de modalidades individuais na etapa estadual dos jogos encerra-se em outubro.