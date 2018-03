Com previsão de aumento de 11% no tráfego da rodovia, Operação Páscoa é realizada na BR-050

A concessionária MGO Rodovias prevê um crescimento médio de 11% no tráfego de veículos na BR-050, em comparação a período semelhante de uma semana normal (quinta a domingo). Diante da expectativa do aumento do movimento na rodovia, a empresa inicia a partir da zero hora de amanhã, quinta-feira (29/03), operação especial de Páscoa com duração até as 24h de domingo, 1º de abril.



Segundo a concessionária, na operação serão disponibilizados recursos humanos e operacionais extras, principalmente nos dias e horários de maior pico, para prestar atendimento aos motoristas e passageiros que utilizarão a BR-050 durante o feriado de Páscoa.





No feriadão, é aguardado uma queda significativa dos veículos comerciais e um crescimento

do fluxo de veículos de passeio. Foto: Youtube MGO/Reprodução





De acordo com a empresa, nesse período cresce o fluxo de veículos de passeio, mas cai significativamente o de veículos comerciais. O aumento de tráfego, principalmente de veículos de passeio, deve ser mais concentrado nas praças de pedágio de Delta (km 198 – entre Delta e Uberaba; Uberaba (km 104 – entre Uberaba e Uberlândia) e Araguari 2 (km 51 – entre Uberlândia e Araguari), em horários específicos dos dias que precedem a Sexta-Feira Santa e no domingo de Páscoa (01/04). Diariamente, trafegam pela rodovia cerca de 53 mil veículos, entre Delta (MG) e Cristalina (GO).





A concessionária orienta que, para uma viagem mais tranquila, os motoristas devem evitar os horários entre 17h e 20h de quinta-feira (29/03) e entre 7h e 13h de sexta (30/03). No retorno, o pico de tráfego deve se concentrar entre 16h e 20h de domingo (01/04).





Ainda segunda a empresa, durante a operação Páscoa, as equipes e viaturas do Serviço de Atendimento ao Usuário estarão presentes ao longo dos 436,6 quilômetros de extensão da BR-050, trecho sob concessão, em Minas Gerais e Goiás, prestando socorro médico e mecânico em situações de emergência, além de combater focos de incêndio, apreender animais na faixa de domínio da rodovia e inspecionar o tráfego da BR-050.





Nas SAUS instaladas na BR-050 (bases operacionais e de atendimento ao usuário), os motoristas têm à sua disposição sanitários masculino, feminino e para portadores de deficiência física, fraldário, água, telefone público, estacionamento, livro de manifestações do usuário e totem de autoatendimento, com acesso ao site da concessionária, contendo informações úteis como mapa do trecho, e contato online com o Centro de Controle Operacional da concessionária.



Fonte: MGO Rodovias