Araguari sedia Encontro de Integração de Cafeicultores

Evento acontece no dia 3 de abril, a partir das 14h, no armazém da Coocacer





Palestras e uma atividade de degustação de café e métodos de preparo marcam a realização do Encontro de Integração dos Produtores Credenciados à Denominação de Origem Região do Cerrado Mineiro, que acontece no dia 3 de abril, a partir das 14h, em Araguari. Além de estreitar o relacionamento entre os cafeicultores da região, o evento tem o intuito de fortalecer a certificação de origem e qualidade, e promover a difusão da cultura e estratégia da marca.





Com realização da Federação dos Cafeicultores do Cerrado e apoio do Sebrae Minas, o encontro é destinado aos produtores associados à instituição e às cooperativas da região.





Confira a programação:





14h às 14h30: recepção dos produtores





14h30 às 14h45: Institucional Coocacer





14h45 às 15h15: Painel 1 Institucional Federação dos Cafeicultores do Cerrado

Palestrantes – Juliano Tarabal – Superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado

José Márcio de Sousa Júnior – Coordenador Integra Cerrado Mineiro





15h15 às 15h45: Painel 2 – Panorama do mercado americano de Cafés com Origem Controlada

Palestrante – Gustavo Guimarães – Engenheiro Agrônomo e Consultor





15h45 às 16h15: Coffee Break – Degustação de cafés e métodos de preparo

Coordenação – Otávio Augusto de Jesus – Barista da Federação dos Cafeicultores do Cerrado





16h15 às 16h30: Painel 3 – Como produzir o café mais caro do mundo

Palestrante – Gabriel Nunes – Engenheiro agrônomo e produtor Nunes Coffee





Local: Armazém da Coocacer Araguari – Rodovia LMG 748 (Araguari – Indianópolis) Km 01 – Distrito Industrial