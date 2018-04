Calendário de pagamentos do IPTU 2018 começa dia 15 de abril em Araguari

Os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) relativos ao exercício financeiro de 2018 estão sendo entregues pela prefeitura de Araguari. Os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) relativos ao exercício financeiro de 2018 estão sendo entregues pela prefeitura de Araguari.





Os contribuintes que optarem pelo pagamento em parcela única, terão até o dia 15 de abril de 2018 para efetuar o pagamento.





A outra forma de quitação é o parcelamento em até oito meses, com parcelas de valor mínimo de R$ 50,00, sendo que a primeira parcela deverá ser paga até o dia 15 de abril.





A prefeitura municipal disponibiliza pela internet sistema para emissão de boleto para pagamento do IPTU na rede bancária. Para acessar, entre em www.araguari.mg.gov.br e clique no ícone "Portal do Cidadão.





Aumento





Para definir o valor do imposto, os valores monetários da base de cálculo do IPTU foram atualizados para o exercício de 2018 em 2,8039%, mediante a aplicação do percentual da inflação do período de dezembro de 2016 a novembro de 2017 do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. A atualização é regida pelo Decreto número 4, de 2 de janeiro de 2018.