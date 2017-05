Fórum Regional de Governo reúne representantes de 30 municípios do Território Triângulo Norte em Ituiutaba

Por AGÊNCIA MINAS - Durante a abertura da nova fase dos Fóruns Regionais de Governo, em Ituiutaba, Território Triângulo Norte, nesta quinta-feira (4/5), o governador Fernando Pimentel anunciou uma série de investimentos que vão beneficiar milhares de moradores da região. Entre eles, estão a destinação de R$ 1,5 milhão para implementação do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) na região e a entrega de 26 ambulâncias e sete outros veículos para o desenvolvimento da agricultura.





Foto: Carlos Alberto/Imprensa MG













Pimentel ressaltou, em seu discurso, o esforço do governo em atender as demandas da população, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas em Minas Gerais e no país.





“O Governo de Minas Gerais, nesses dois anos, tem feito todo o esforço para enfrentar essa crise, a maior da história do Brasil. Nunca o nosso país enfrentou uma crise econômica, política, institucional tão grave, profunda e extensa. Mas, se olharmos no entorno, Minas Gerais está saindo muito melhor do que a média dos outros estados, porque estamos conseguindo criar um ambiente de harmonia, serenidade e coesão em torno do interesse do povo mineiro. Temos procurado ter um diálogo franco e aberto com os prefeitos, com os deputados, com as lideranças empresariais e de trabalhadores, e, por isso, esse modelo dos Fóruns Regionais é tão importante”, afirmou o governador, destacando o clima harmônico entre os Poderes.





Segundo Pimentel, muitas das entregas e anúncios realizados pelo governo nesta quinta-feira foram identificadas por meio da participação popular nos Fóruns Regionais, iniciativa inédita em Minas Gerais. Para ele, o Fórum é uma ferramenta de acesso à população aos serviços do governo.





“A maioria das pessoas tem acesso ao governo apenas quando o governo vai à sua região. É quando a população faz valer a sua voz. Isso faz parte de uma democracia, faz parte da construção de um Estado mais justo, mais solidário e mais fraterno. Isso é o que nós queremos”, finalizou.





Investimentos





Pimentel autorizou o repasse de R$ 1,5 milhão para a implantação do SAMU da Região Ampliada de Saúde (RAS) do Triângulo Norte, prevista para o segundo semestre deste ano. O serviço contará com 31 ambulâncias, sendo cinco Unidades de Suporte Avançado (USA), 26 Unidades de Suporte Básico (UBS) e uma Central de Regulação de Urgência (CRU) no município de Uberlândia.





Durante o evento, o governador entregou 26 ambulâncias que vão atender ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Norte (Cistri) e serão usadas no SAMU, beneficiando 27 municípios da região.





Outros sete veículos, com investimentos de R$ 271 mil, foram entregues pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda) e serão usados no atendimento das demandas das áreas de agricultura e desenvolvimento agrário dos municípios de Grupiara, Ipiaçu, Guimarânia, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Douradoquara e Água Comprida.





O governador assinou, ainda, despacho que define como prioridade governamental a implantação do espaço Sala Mineira do Empreendedor, incluindo o serviço Minas Fácil Digital e a Rede para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios do Estado de Minas Gerais (Redesim/MG), pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), no Território Triângulo Norte.





Pimentel ainda participou de um almoço com prefeitos da região, durante o qual foram apresentadas algumas propostas e ações governamentais para o desenvolvimento econômico e social dos municípios mineiros.





Araguari presente





De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araguari, ao evento compareceram o prefeito Marcos Coelho e os secretários municipais de Educação, Werley Macedo, e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júberson dos Santos Melo.