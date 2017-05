Livro destaca importância da obra de Geraldo França de Lima

Lançamento do livro e vernissage marcam noite de homenagens da Universidade Federal de Uberlândia ao escritor araguarino. Eventos com entrada franca acontecem nesta quinta-feira (20), na Casa da Cultura de Araguari



A Diretoria de Cultura da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia (Dicult/Proex/UFU) e a Prefeitura Municipal de Araguari lançarão o livro "Geraldo França de Lima: Um escritor em perspectiva", dos autores Betina Ribeiro e Leonardo Francisco Soares, professores do Instituto de Letras e Linguística (Ileel/UFU). O evento acontecerá na Casa da Cultura "Abdala Mameri", em Araguari, às 19h30, nesta quinta-feira (20/04), com entrada franca.

Amigo de Guimarães Rosa, Geraldo França de Lima foi um romancista que valorizava o local em conexão com o regional e o universal como elementos de reconhecimento de identidades recriadas ao longo de um passado memorialístico e, naturalmente, criativo.

De acordo com os autores, o livro tem o intuito de ressaltar o trabalho do escritor araguarino, "que não é conhecido pelo grande público, mas foi consagrado pela crítica e bastante premiado por sua carreira. Desse modo, a obra resgata a importância de Geraldo França de Lima para a Literatura Brasileira e desvela elementos e exercícios escriturais significativos de uma cultura distanciada do eixo tradicionalmente convencional."

Além do lançamento da obra e de uma mesa-redonda com a presença dos autores, o evento contará com a vernissage do artista araguarino Julio Monteiro, "Visitando Serras Azuis", uma performance em reverência a Geraldo França de Lima, com o ator uberlandense Flávio Arcioli, e a apresentação da Orquestra Popular do Cerrado, com regência do professor Alexandre Teixeira, do Curso de Música/Instituto de Artes da UFU.