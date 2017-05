Jerry Adriani morre aos 70 anos no Rio de Janeiro

Por Agência Brasil

- O cantor Jerry Adriani, um dos ídolos do movimento da Jovem Guarda, morreu hoje (23) aos 70 anos no Rio de Janeiro. Adriani se tratava contra um câncer e estava internado no Hospital Vitória, na cidade do Rio.Jair Alves de Souza, o Jerry Adriani, nasceu em 29 de janeiro de 1947, na cidade de São Paulo. Seu primeiro disco,, em que ele interpretava canções italianas, foi lançado em 1964. Seu segundo disco,, fez grande sucesso e ele passou a apresentar o programa Excelsior, na TV Excelsior.