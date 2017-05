EMCANTAR lança seu primeiro CD instrumental em São Paulo

‘DUM DUM’ será lançado nos Sesc’s Consolação e Ipiranga durante apresentação do espetáculo ‘Festejo da Brincadeira’, neste fim de semana



















Por ASCOM/CICLO - Como parte das comemorações de seus 20 anos, o Grupo Artístico EMCANTAR lança neste próximo fim de semana (22 e 23 de Abril) seu primeiro álbum instrumental para crianças, o DUM DUM, nos Sesc’s Consolação e Ipiranga, em São Paulo, onde se apresenta com o espetáculo ‘Festejo da Brincadeira’.





Depois do sucesso do Kit Parangolé com canções e brincadeiras para crianças e educadores, chegou a vez da primeira infância ser presenteada com um mimo musical capaz de envolver todas as idades, por meio da batida da percussão, da melodia tocante de um instrumento de sopro, da firmeza e leveza do violão e das vozes inocentes das crianças que participam dessa gostosa brincadeira musical.





Segundo Maíra de Ávila, artista e coordenadora de comunicação do EMCANTAR, “DUM DUM é batida forte do coração. É arrepio! Uma mistura de sons que parecem imagens, desenhos, sonhos de criança”.





Com 14 trilhas instrumentais, entre as quais: músicas inéditas, como Prega-Peça; grandes clássicos do repertório do Grupo em novos arranjos, como ‘Cadê?’, ‘Dentro’ e ‘Parangolé’; e trilhas instrumentais dos espetáculos ‘Festejo da Brincadeira’ e ‘Escutatória’, DUM DUM é resultado de muita pesquisa e inovação do Grupo que, mesmo sem a canção, está ainda mais musical.





“A sonoridade e a poesia presentes nas músicas do grupo UAKTI foram fontes de inspiração. Havia um repertório inédito em construção, e um desejo de inovação em produzir música instrumental pensada para a criança, isto é, que pudesse explorar sensações e sentimentos a partir do som”, conta Carlim Ribeiro, um dos idealizadores e produtor musical do CD.





Por trás do desejo de surpreender e encantar pessoas, uma grande parceria musical, envolvendo toda a trupe de artistas do Grupo EMCANTAR, músicos convidados e a meninada cantante do projeto Curupira, somou-se à parceria social (DUM DUM foi financiado coletivamente) para possibilitar a realização desse sonho. "DUM DUM é o filhote mais novo que nasceu reinventando tons e sons, brincando de clarinetes e tom tons, trompetes e acordeons... criando trilhas infantis instrumentais para bebês de todas as idades, de mamando a caducando... um convite do som ao silêncio”, completa o fundador e diretor do EMCANTAR, Marco Aurélio Querubim.

Ficha técnica: CD DUM DUM

- Idealização: Maíra de Ávila e Carlim Ribeiro

- Produção Musical: Carlim Ribeiro

- Co-produção Musical: Carlos Júnior

- Arranjos: Carlim Ribeiro e Carlos Júnior

- Supervisão Artística: Marco Aurélio Querubim

- Gravação e Mixagem: Carlim Ribeiro

- Masterização: Leonardo Nakabayashi (SP)

- Produção Executiva: Maíra de Ávila e Didi Barros

- Projeto Gráfico: Contramestre Marketing Digital e Pablo Mendonça

- Realização: EMCANTAR Cia Cultural

- Produção: Roda Cultura Produções





Sobre o espetáculo Festejo da Brincadeira



O espetáculo ‘Festejo da Brincadeira’ dirigido por Ribamar Ribeiro (RJ) é uma viagem pelos 20 anos de história do EMCANTAR. Reconhecido internacionalmente pelo trabalho que realiza mesclando arte e educação, o Grupo inaugura uma nova forma de apresentação com este espetáculo, em que estão presentes música e teatralidade. Mantendo o despojamento e a alegria presentes desde o início de sua história, neste espetáculo, convida o público a reviver canções marcantes de sua carreira, mas que foram agora totalmente remodeladas com arranjos e instrumentos musicais inusitados, muita criatividade e humor.





Mais sobre o Grupo EMCANTAR



Em 20 anos de história, o Grupo Artístico EMCANTAR já realizou mais de 800 apresentações, incluindo sua passagem por Washington (EUA), tendo atingido um público de 300 mil espectadores, com 18 mil produtos distribuídos. No palco, os artistas misturam as linguagens da música e do teatro, em espetáculos voltados para a infância e para família. O grupo lançou cinco álbuns a partir de 1999, com participações de artistas como Pena Branca, além do DVD “Escutatória” (2013), produzido em parceria com a Rede Integração (afiliada Rede Globo). Em 2017, o Grupo EMCANTAR lança seu primeiro álbum instrumental para crianças, o DUM DUM, como parte das comemorações de 20 anos do grupo. Acesse: http://www.emcantar.org





Serviço:

Espetáculo ‘Festejo da Brincadeira’ e lançamento do novo CD ‘DUM DUM’

Sesc Consolação – Teatro Anchieta - dia 22 de abril (sábado) – 11h - Rua Doutor Vila Nova, 245

Sesc Ipiranga – dia 23 de abril (domingo) – 11h – Rua Bom Pastor, 822

Indicação: Livre

Ingressos: crianças até 12 anos não pagam entrada; R$ 17,00 (inteira); R$ 8,50 (meia) e R$ 5,00 (credencial plena)