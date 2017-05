EMCANTAR firma parceria com a Playkids, a maior plataforma educativa do mundo

Foto: Roberto Chacur

Por CICLO ASCOM - De Minas Gerais para o mundo! Com origem e sede em Araguari e forte atuação em Uberlândia, o Grupo EMCANTAR acaba de ser convidado para disponibilizar conteúdos artísticos na maior plataforma educativa do mundo, a PlayKids, da qual fazem parte mais de 23 milhões de famílias.





De acordo com a coordenadora do Grupo EMCANTAR, Ana Paula Rabelo, a parceria irá possibilitar a disseminação de conteúdos adequados e de qualidade, além de promover a diversidade cultural voltada para a infância e oferecer aos familiares várias opções de diversão aos pequenos.















“A missão da Playkids é ajudar mães e pais na maravilhosa tarefa de educar e desenvolver as crianças, sempre com muita diversão. E nós nos sentimos honrados em disponibilizar nosso conteúdo artístico e alcançar milhares de crianças, grandes e pequenas que queiram brincar de aprender e aprender brincando”, disse.





Para acessar o conteúdo, basta entrar na página da PlayKids na internet: playkids.com e se cadastrar. Nela, seja através do computador, tablet ou celular, é possível aproveitar milhares de vídeos, jogos, desenhos, livros e atividades desenvolvidas por especialistas em educação.





Sobre EMCANTAR Companhia Cultural

EMCANTAR é uma companhia cultural cuja visão é fazer arte e encantar pessoas. Sua atuação se divide em duas frentes: Grupo artístico EMCANTAR, e EMCANTAR Social.





Em 20 anos de história, o Grupo Artístico EMCANTAR já realizou mais de 800 apresentações, incluindo sua passagem por Washington (EUA), tendo atingido um público de 300 mil espectadores, com 18 mil produtos distribuídos. No palco, os artistas misturam as linguagens da música e do teatro, em espetáculos voltados para a infância e para família. O grupo lançou cinco álbuns a partir de 1999, com participações de artistas como Pena Branca, além do DVD “Escutatória” (2013), produzido em parceria com a Rede Integração (afiliada Rede Globo). Em 2017, o Grupo EMCANTAR lança seu primeiro álbum instrumental para crianças, o DUM DUM, como parte das comemorações de 20 anos do grupo.





Nas ações do EMCANTAR Social, mais de 20 mil crianças e adolescentes já foram beneficiados em cerca de 30 projetos regulares desenvolvidos em regiões de baixo aparelhamento social e cultural, além de escolas da rede pública de ensino fundamental. As atividades envolvem as linguagens da música, teatro, literatura, audiovisual, além de brincadeiras cantadas da cultura popular, já tendo resultado na publicação de 07 livros de autoria coletiva, 02 DVDs com produções em câmeras de aparelhos de telefone celular, 01 CD e mais de 30 espetáculos inéditos resultantes de oficinas.

EMCANTAR Companhia Cultural conquistou 09 premiações nas áreas de cultura e educação, e conta com 02 tecnologias artístico-educacionais publicadas. Ao todo, já atingiu um público 320 mil "emcantados".