Coach de Saúde ensina as pessoas a mudar hábitos

Coach Hérica Santos (foto) ministra palestra sobre o tema nas 'Plenárias Abertas do Coren-MG' nesta quinta-feira





O Coaching é uma metodologia versátil, que pode ser adaptada a uma variedade de nichos de mercado. É que a metodologia compreende técnicas e ferramentas que podem ser aplicadas para o desenvolvimento humano, tanto no campo profissional, quanto pessoal. Em inglês, quando usada como verbo, a palavra coach significa treinar ou ensinar. O coach é o profissional que exerce o coaching, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. Talvez já tenha ouvido falar de Coach de Gestores, Coach Financeiro, Coach de Carreira, Coach de Planejamento, Coach para Emagrecimento, Coach de Liderança, Coach de Superação, Coach de Aposentadoria. Mas sabia que existe o Coach de Saúde?

De acordo com a diretora da Ipersonae, a analista comportamental e coach, Hérica Santos, o Coach de Saúde usa técnicas de autoconhecimento e motivação para trazer bem-estar. “Este especialista é como se fosse um treinador, ensina as pessoas a mudar de hábitos e o ajuda a compreender de forma mais objetiva sua condição de saúde”, afirma.











No âmbito corporativo, são utilizadas ferramentas, para que as pessoas desenvolvam seus potenciais e se tornem mais eficazes. “No caso do Coach de Saúde, o objetivo é ajudar o paciente a tomar decisões mais assertivas. O resultado? Quantas vezes ouvimos relatos de pessoas com diabetes, que comem doce escondido? E aquelas que não conseguem emagrecer porque não conseguiam mudar hábitos importantes para o alcance desse objetivo? O paciente faz melhores escolhas, aprende a lidar com a doença, que às vezes pode ser crônica, como o diabetes. Passa a ter consciência de que precisa mudar”, enfatiza.





Hérica salienta que o Coach de Saúde não substitui o especialista da saúde. “É uma soma de esforços, entre médico e Coach de Saúde, quando cada um utiliza seus recursos, técnicas e conhecimentos para a mudança de estilo de vida e para que o indivíduo aprenda a suportar as barreiras e as exigências que surgirão enquanto estiver doente e redimensione o problema que enfrenta”.





Tema será abordado nas Plenárias Abertas COREN-MG





Para tratar deste assunto, a coach Hérica Santos terá participação nas ‘Plenárias Abertas’ COREN-MG Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, um evento que abrange uma série de palestras sobre políticas públicas, em especial os projetos de Lei para a enfermagem, qualidade e segurança para o profissional no ambiente de trabalho, entre outros assuntos. O evento acontece nesta quinta-feira (6), das 8h às 17h, na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Umuarama, no auditório 8C.



